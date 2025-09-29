Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Bruyne ieri non ha preso bene il cambio, capitan Di Lorenzo: "Eccessivo parlare di caso"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:23Serie A
di Giacomo Iacobellis

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai Sport per analizzare la sconfitta patita a San Siro contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal presunto caso De Bruyne: "Sinceramente mi sembra un po’ eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare, sono sempre successe. Non è niente di grave, ne parleremo internamente, ma non succede nulla di particolare. Sono situazioni che fanno parte del gioco. Per quanto riguarda la sconfitta... È la prima in campionato e dispiace, soprattutto perché arrivava in un momento in cui, pur con qualche emergenza in difesa, ci aspettavamo una prova diversa.

Le assenze non devono essere un alibi, gli infortuni fanno parte della stagione, e abbiamo giocatori pronti a sostituire chi manca. Oggi, secondo me, è mancata un po’ di precisione nell’ultimo passaggio. Abbiamo avuto delle occasioni, o potenziali occasioni, che potevamo sfruttare molto meglio. Questa è una sconfitta che brucia. Analizzeremo bene gli errori, soprattutto quei due gol subiti a inizio partita, che secondo me hanno indirizzato la gara sui binari giusti per il Milan. In partite come queste, i dettagli fanno la differenza.

Si decidono tutto nelle due aree: loro sono stati più concreti sotto porta, e hanno difeso molto bene, soprattutto nei duelli aerei. Hanno difensori molto strutturati fisicamente e questo li ha aiutati. Noi, invece, nella nostra area non siamo stati abbastanza cattivi in alcune situazioni, e quei due gol, lo ripeto, si potevano evitare. Alla fine la differenza l’hanno fatta loro, che sono stati più bravi di noi nei momenti chiave della partita".

