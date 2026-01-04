De Laurentiis gioisce per il suo Napoli: "La striscia di Conte e della squadra continua, bravi!"

Il suo Napoli continua a correre e il presidente Aurelio De Laurentiis non può che essere contento della vittoria dell'Olimpico di oggi all'ora di pranzo, con risultato finale di 0-2 ottenuto dalla sua squadra sul campo della Lazio, messa alle corde già nel primo tempo grazie a una partenza intensa e ai gol messi a segno da Spinazzola prima e Rrahmani poi.

Un successo che, in attesa dell'Inter questa sera contro il Bologna, riporta il Napoli al 2° posto della classifica di Serie A, a -1 dalla momentanea capolista Milan. Tre punti che il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha così commentato attraverso il suo profilo sulla piattaforma social X: "Bella vittoria! Continua la striscia positiva di Conte e della squadra. Bravi tutti!".

Da sottolineare l'esplicito riferimento fatto da De Laurentiis nei confronti del suo allenatore, Antonio Conte, citato addirittura prima della squadra. Va ricordato infatti come nei giorni scorsi il Napoli abbia cominciato a parlare con la propria guida tecnica di un possibile rinnovo di contratto fino al 2029.