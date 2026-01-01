Napoli, De Laurentiis: " Il 2025 è stato entusiasmante. Ci impegneremo per fare meglio"
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tramite i propri canali social, ha tracciato un bliancio del 2025 ed ha fatto gli auguri di buon anno a tutti i tifosi azzurri:
"Cari tifosi e simpatizzanti del Napoli ovunque nel mondo, cari napoletani. Dal profondo del cuore auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un 2026 colmo di gioie e di salute.
Che il nostro impegno con il calcio e con il cinema porti divertimento, passione e serenità, soprattutto a chi ha bisogno di sorridere. Il 2025 per noi è stato entusiasmante. Ci impegneremo ancora di più per fare meglio. Non sarà semplice ma ce la metteremo tutta. Buon anno!".
