Nazionale, corsa al ct. La prima pagina di Cronache di Napoli: "De Laurentiis avvisa Conte"

Nella prima pagina proposta oggi da Cronache di Napoli si parla ovviamente di Antonio Conte, intrigato dalla possibilità di un ritorno in Nazionale e messo spalle al muro dalle ultime dichiarazioni del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: "De Laurentiis avvisa Conte: 'Se vuole andare a fare il ct, deve dirmelo subito'. Calcio. Il Napoli pensa a ridurre il monte ingaggi".

"Antonio Conte è un uomo molto serio - ha detto il numero uno del club azzurro ai microfoni di The Athletic, rivista del New York Times -. Ha un contratto con me, non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte... È anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura".

"Oppure... Decide immediatamente e dice 'vorrei andare' - ha poi aggiunto DeLa -. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. La squadra è una creazione di Conte. Ucciderebbe la sua creatura abbandonandola proprio all'ultimo minuto? È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare la Nazionale senza neanche sapere chi è il Presidente Figc, ci penserei cento volte. Non abbiamo, ad oggi, un capo della federazione. Quindi nessuno può decidere di chiederglielo. Quindi prima dobbiamo risolvere il problema della federazione. Altrimenti, dobbiamo aspettare le nuove elezioni federali, a metà giugno".