De Marco a Open VAR: "La trattenuta in area tra Terracciano e Noslin? Decisione corretta"

"Secondo me la trattenuta è stata analizzata però è stata considerata troppo leggera per essere sanzionate, direi correttamente". Così Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B spiega la trattenuta in area di rigore tra Terracciano e Noslin in Lazio-Cremonese a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A.

"Ma in questo caso il focus era proprio sull'eventuale tocco con il braccio da parte del calciatore della Cremonese, perché se ci fosse stato, allora sarebbe stato assolutamente punibile con il calcio di rigore. In questo caso invece non c'è alcun contatto con il braccio e quindi non è assolutamente punibile", ha continuato De Marco .

Andrea De Marco ha spiegato anche l'episodio del contrasto di gioco tra Bremer e Pellegrini in Juventus-Roma: "Lo step on foot è punibile proprio quando c'è un contatto netto e anche di una certa intensità. In questo caso il contatto è marginale e quindi non va punito con il fallo". Corretta dunque la decisione di Sozza durante la partita.