OpenVAR, De Marco: "Giusto ammonire Kalulu. Rigore Atalanta? Non ci sono certezze"

Altro caso analizzato dall'ex arbitro Andrea De Marco durante OpenVAR, su DAZN, è quello relativo al fallo di Pierre Kalulu su Matias Olivera in Napoli-Juventus. Antonio Conte, tecnico dei partenopei, aveva chiesto l'espulsione dell'ex Milan, per un intervento al limite, ma il responsabile rapporti istituzionali CAN A e B, ha dato ragione all'arbitro, spiegando: "La Penna, che tra l'altro era piazzato benissimo, interviene immediatamente mostrando il cartellino giallo al giocatore della Juventus che interviene con il piede che è basso, non alto. L'intervento che si configura è da ammonizione e non da rosso. Non è un fallo violento di gioco. Vediamo il punto di contatto molto basso e l'arbitro è piazzato molto molto bene. Decisione corretta in questo caso".

Episodio dubbio anche in Hellas Verona-Atalanta, con i giocatori nerazzurri che hanno richiesto un calcio di rigore all'inizio dell'azione che ha poi portato al gol del momentaneo 3-0 degli scaligeri, per un presunto fallo di mano di Bella-Kotchap. Queste le parole di De Marco: "È stata sicuramente una decisione molto, molto difficile. Abbiamo visto anche come il VAR in un primo momento abbia avuto come l'impressione che il pallone fosse stato toccato dal calciatore del Verona. Però guardando l’episodio da diverse angolazioni, il pallone oltre a non cambiare mai direzione non cambia mai giro.

È stato rivisto e rivisto. Quell'impressione che aveva avuto in un primo momento Aureliano non è stata poi una certezza. Se non c'è certezza, ovviamente, non può e non deve intervenire il VAR. Quindi rimane la decisione presa da Mariani in campo".