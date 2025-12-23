La Supercoppa è del Napoli, la ricetta di Conte: "Focus e attenzione sono rimasti al massimo"

“Sono molto felice per questa vittoria perché la concentrazione è stata altissima: focus e attenzione sono rimasti al massimo in entrambe le partite e credo che abbiamo meritato di vincere". Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato così ai microfoni della piattaforma Thmanyah il successo in Supercoppa Italiana contro il Bologna, soffermandosi soprattutto sul percorso degli azzurri e sull’importanza del trofeo appena conquistato:

Contro il Milan prima e contro il Bologna poi abbiamo fatto due grandi prestazioni, creando tanto e potendo segnare anche più gol”. Sul piano tattico, l’allenatore ha evidenziato l’aggressività mostrata in finale: “Abbiamo costretto la linea difensiva avversaria all’errore, pressando alto e bene. Siamo stati efficaci nei duelli e negli attacchi alla porta”, le parole riportate da tuttonapoli.net.