La Juventus può aspettare: Icardi, Lang e Osimhen titolari nel Galatasaray contro l'Eyupspor
Alle ore 18 italiane il Galatasaray affronterà l'Eyupspor, nel match valido per la Super Lig turca. Nonostante la sfida contro la Juventus sia alle porte per l'accesso agli ottavi di Champions League, spazio ai migliori dal primo minuto: in attacco ci sono Noa Lang, Mauro Icardi e Victor Osimhen.
Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Galatasaray-Euypspor.
Le formazioni ufficiali di Galatasaray-Eyupsror
Galatasaray: Ugurcan; Boey, Davinson, Abdulkerim, Eren; Lemina, Ilkay, Yunus, Lang, Icardi, Osimhen.
A disposizione: Gunay, Jakobs, Sallai, Sara, Asprilla, Kaan, Torreira, Baris, Nhaga, Singo.
Eyupspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umit Meras, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut Bozok.
