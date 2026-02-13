L'appello degli ultras dell'Inter verso la Juventus: "Coloriamo il Meazza come mai prima"
"O Inter o morte". Inizia così il comunicato della Curva nerazzurra nel giorno di vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, in programma domani sera a San Siro a partire dalle 20:45 e valida per la 25^ giornata di Serie A. Un derby d'Italia che vale molto per entrambe le squadre, soprattutto per la squadra di Cristian Chivu, che con una vittoria potrebbe veramente mettere un primo tassello importantissimo nella corsa allo Scudetto.
L'Inter va inoltre a caccia della prima vittoria in stagione contro una delle proverbiali 'big' e per questo gli ultras nerazzurri hanno chiamato a raccolta tutti i settori dello stadio per creare un clima 'bollente' all'interno del Meazza. "Domani sera - prosegue il comunicato - serve una cornice di tifo devastante, all'altezza dell'importanza di questa sfida".
Poi l'appello: "Ogni interista presente al Meazza è chiamato a riscrivere la storia realizzando una sciarpata mai vista prima. Per riuscirci abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, nessuno escluso. All'ingresso delle squadre, coloriamo il Meazza di nerazzurro come non è mai stato fatto. Porta la sciarpa!".
