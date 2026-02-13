Sampdoria-Padova, i convocati di Andreoletti: Gomez ancora out, Caprari c'è

“Stiamo cercando di recuperare le energie, il Papu non è ancora disponibile, mentre Caprari sta bene anche se dobbiamo fargli acquistare maggiore minutaggio. C’è la necessità di capire chi ha recuperato meglio perché non dobbiamo rischiare di incorrere in nuovi infortuni. Non saranno convocati Favale e Ghiglione e mi dispiace umanamente”. Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti in conferenza stampa ha annunciato così le assenze in vista della sfida di domani contro la Sampdoria.

Dette delle assenze l’allenatore biancoscudato recupera però il centrocampista Capelli che aveva saltato la sfida infrasettimanale . Questa la lista dei 24 convocati:

PORTIERI: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino

DIFENSORI: 3 Barreca, 4 Belli, 72 Faedo, 58 Pastina, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa

CENTROCAMPISTI: 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 77 Di Mariano, 8 Fusi, 86 Giunti, 44 Harder, 41 Silva, 7 Varas

ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 24 Caprari, 15 Lasagna, 11 Seghetti