De Siervo ricorda Commisso: "Sempre pronto a combattere per i suoi obiettivi e la squadra"

"Di Rocco Commisso ho un ricordo nitido del nostro primo incontro nella club house della Columbia University a New York - ha dichiarato Luigi De Siervo, Presidente di Fondazione Palazzo Strozzi e AD di Lega Calcio Serie A -. Mi aveva colpito il suo carattere forte, la profonda passione per il calcio, ma soprattutto la sua visione sull'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo commerciale e tecnico di un club moderno. Ricordo la sua determinazione e la sua grinta, sempre pronto a combattere per i suoi obiettivi e per la sua squadra.

La sua leadership è stata fondamentale per guidare la Fiorentina verso un progetto solido e ambizioso, portando il club a raggiungere traguardi significativi in Italia e in Europa. Un pensiero affettuoso va a tutta la famiglia, ai figli Marisa e Giuseppe e in particolare alla moglie Catherine".