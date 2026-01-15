De Winter: "Siamo il Milan, per il Como sarà complicato. Giochiamo sempre per vincere"
TUTTO mercato WEB
Koni De Winter, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero prima della partita contro il Como per fare un bilancio sulla sua stagione e per parlare della partita che li aspetta: "Sarà una gara difficile, ma noi siamo il Milan e sarà complicato anche per loro. Dobbiamo vincere, giochiamo sempre per questo".
Oggi sostituisce Pavlovic, come si trova in una difesa a tre come quella rossonera?
"Direi bene, posso aiutare in ogni ruolo e cerco sempre di farlo. Io ho come obiettivo quello di farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in causa".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
Primo piano
Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile