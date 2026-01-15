De Winter: "Siamo il Milan, per il Como sarà complicato. Giochiamo sempre per vincere"

Koni De Winter, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero prima della partita contro il Como per fare un bilancio sulla sua stagione e per parlare della partita che li aspetta: "Sarà una gara difficile, ma noi siamo il Milan e sarà complicato anche per loro. Dobbiamo vincere, giochiamo sempre per questo".

Oggi sostituisce Pavlovic, come si trova in una difesa a tre come quella rossonera?

"Direi bene, posso aiutare in ogni ruolo e cerco sempre di farlo. Io ho come obiettivo quello di farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in causa".