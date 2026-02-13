L'acquisto in difesa del Milan era già in casa. La nuova vita di Koni de Winter

La nuova vita di Koni de Winter ha sempre lo stesso volto sullo sfondo. Quello di Massimiliano Allegri. Il titolo è chiaramente una 'provocazione', di fatto al Milan un nuovo difensore sarebbe servito per allungare la rosa e aumentare le rotazioni. Ma è vero anche il contrario, perché la crescita esponenziale del difensore belga ha permesso ai rossoneri di limitare le rotazioni e di avere a tutti gli effetti un nuovo straordinario titolare.

Dopo un fine ottobre e una prima metà di novembre dove si è visto spesso in campo, da metà dicembre non ha più mollato la maglia da titolare eccezion fatta per la sfida al passato contor il Genoa. Da braccetto, da primo dei tre, da centrale, e ha anche le capacità e qualità per fare il fludificante in caso di bisogna alla Kalulu, De Winter è diventato un giocatore importantissimo nello scacchiere di Allegri.

"Il Milan era nel mio destino. Un giorno il mio agente mi chiama e mi chiede se voglio andare al Milan. Ovviamente ho risposto subito sì, trenta minuti dopo era su tutti i social”, ha detto il belga. Inevitabile che Allegri abbia deciso di portarlo con sé. E' stato l'allenatore che lo ha fatto esordire in Champions League a Londra contro il Chelsea e poi in casa contro il Malmo nella stagione 2021/2022. E' stato quello che lo ha voluto con forza al Milan: lo ha fatto esordire praticamente subito, dalla terza di campionato. Primi mesi d'apprendistato, adesso la sensazione è che tra lui e Strahinja Pavlovic sia difficile individuare il titolare e dovendo mettere uno scellino... Difficilmente lo metteremmo sul serbo.