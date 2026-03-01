Milan, De Winter: "Contento per Pavlovic, la difesa a quattro può essere un'opzione"
Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sulla Cremonese: "Sono contento che Pavlovic abbia fatto gol, mi hanno dato assist?".
Che partita sarà con l'Inter?
"I tifosi gli danno molta importanza e anche noi, il derby si sente da tutte le parti".
Come vi trovate con la difesa a 4?
"Non l'abbiamo fatta tantissimo, però se ci alleniamo bene può essere un'opzione".
