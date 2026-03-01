De Winter vicino all'Inter: "Voci, mai nulla di concreto. Poi è arrivato il Milan..."

Koni De Winter, difensore del Milan che ha messo il suo zampino nel primo dei due gol segnati dai rossoneri nella vittoria sul campo della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita.

È d'accordo con chi sostiene che il passaggio al 4-3-3 vi abbia aiutato a dare maggior pressione offensiva, fino al vantaggio?

"Penso che era un modo per essere più offensivi. Noi abbiamo provato a fare il meglio possibile per vincere la partita".

È stato davvero vicino all'Inter in passato?

"C'erano voci però non è mai stato nulla di concreto. Poi è arrivato il Milan e la decisione è stata facile".

Crede e credete ancora allo Scudetto?

"Penso che da quando sono arrivato abbiamo affrontato partita dopo partita e continuiamo a fare questo. Poi alla fine vediamo".