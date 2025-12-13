Cagliari, Caprile: "Ottima stagione di squadra, il gruppo è uno dei nostri segreti"
Il portiere del Cagliari Elia Caprile ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 15^ giornata di Serie A.
Ottima stagione la tua.
"Stiamo facendo di squadra un'ottima stagione, la strada è lunga e bisogna lavorare tanto per raggiungere la salvezza il prima possibile".
Merito di Pisacane?
"Il mister ci fa stare bene come gruppo, credo che sia uno dei segreti del Cagliari di quest'anno. Dobbiamo essere sempre sul pezzo".
Più forte Caprile o Carnesecchi?
"Carnesecchi".
