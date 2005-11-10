Brocchi: "Frattesi ha dentro il 50% di Brocchi e il 50% di abilità in zona gol"

Cristian Brocchi, ex centrocampista della Lazio, parla a Repubblica del momento della capolista: "Stimo molto Frattesi, che ho allenato al Monza. Dico sempre che dentro ha il 50% di Brocchi, cioè la mentalità vincente e la voglia di lottare. L’altro 50% è l’abilità in zona gol, che io non avevo".

Il cammino della Lazio la sorprende? In estate si temeva avrebbe dovuto lottare per la salvezza.

"Invece io in tv, a inizio campionato, avevo detto che avrebbe potuto competere per l’Europa, perché ha giocatori di valore con caratteristiche adatte al calcio di Gattuso. Lui ha sempre creduto in questo gioco aggressivo, non è cambiato. Però ora non alziamo troppo l’asticella, a Roma è pericoloso, lo so bene, poi bastano un paio di passi falsi e subito si dice che è finita la magia o la benzina. Si passa dall’euforia allo sconforto in un attimo. È successo anche a noi, quando perdemmo il primo posto dopo le sconfitte nel derby e a Cesena. E a gennaio ricordo le polemiche perché ci si aspettava più rinforzi sul mercato (arrivò solo Sculli, ndr). Bisogna procedere partita dopo partita, con realismo, e reagire bene ai momenti negativi".