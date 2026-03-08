Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao

L’Inter prepara il derby per sognare la grande fuga, il Milan per evitarla. I dieci punti di distanza in classifica, in favore dei nerazzurri primi, spiegano bene quanto sia decisiva la stracittadina milanese. Vincendo, Cristian Chivu avrebbe la strada spianata verso lo scudetto. Con un colpaccio rossonero, Massimiliano Allegri metterebbe sale sulla coda del campionato. Ma quel divario in classifica fotografa il valore delle rispettive rose?

Stime di mercato alla mano, si direbbe di sì. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, la rosa dell’Inter ha una valutazione complessiva di 666,80 milioni di euro. Ben staccato il Milan, che raggiunge 493,5 milioni di euro. Sempre secondo la stessa fonte, ben quattro giocatori dell’Inter valgono più di Rafael Leao, il cui valore di mercato è stimato a 70 milioni di euro. Si tratta, nello specifico, di Lautaro Martinez (95 milioni), Alessandro Bastoni (80), Nicolò Barella (75) e Marcus Thuram (75). Completa l’ideale top 5 un altro milanista come Christian Pulisic (60). Stime, è bene precisarlo, che non è detto reggerebbero a eventuali reali contrattazioni.

È un gap fotografato in qualche modo anche dal mercato svolto in questa stagione. L’Inter ha chiuso sostanzialmente in negativo: -48,9 milioni di euro, considerando la differenza tra cessioni (47,7 milioni) e acquisti (96,6). Il Milan, viceversa, viaggia in positivo: +6,2 milioni di euro, dato che ha speso 170 milioni di euro per i nuovi acquisti, ma ne ha incassati ben 176 dalle cessioni.