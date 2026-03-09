...con Oscar Damiani jr

"Campionato riaperto dopo la vittoria del Milan? No. Sette punti sono tanti, anche perché l’Inter avrà sicuramente voglia di rivalsa. Non ha la Champions, questa partita non avrà ripercussioni”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Oscar Damiani jr.

Che partita è stata?

“Una partita non tanto bella. Ma sicuramente combattuta. L’Inter ha avuto due occasioni, per il resto è stata poco concreta. Il Milan ha fatto un bellissimo gol”.

Lotta salvezza: come la vede? La Fiorentina ha pareggiato, il Lecce ha battuto la Cremonese.

“Una lotta bella da seguire. Sono tutte in ballo. Ha vinto anche il Verona che lotterà fino alla fine. Il Genoa con la vittoria sulla Roma ha fatto tre punti importanti. E per la Fiorentina è un punto guadagnato”

Torniamo ai piani alti. E la Juve?

“Spalletti è stato bravo nel creare un bel gruppo. La sconfitta interna contro il Como è servita. Non ha più la Champions e se la gioca”

Arriverà in Champions?

"Non è facile. Ha un avversario insidioso...".

Quale dei tanti?

“Il Como gioca sempre a mille. Quella che ha più da perdere è la Juve. Come la Roma. Credo che il Como sia molto pericoloso. E lo sarà fino alla fine".