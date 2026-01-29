TMW
Derby d'Italia a San Valentino: domani l'ufficialità, Inter-Juve si giocherà il 14 febbraio
Metti San Valentino e un derby d’Italia. Inter-Juventus, a meno di sorprese, si giocherà il 14 febbraio, con tutta probabilità alla sera (essendo un pick di Sky).
L’ufficialità arriverà soltanto nella giornata di domani, quando in Lega Calcio Serie A sarà stilato il calendario delle giornate 25 e 26 di campionato ma, secondo quanto raccolto da TMW, non ci sono particolari dubbi.
Le formazioni di Luciano Spalletti e Cristian Chivu, infatti, non possono giocare domenica 15, visto che una delle due avrà sicuramente il playoff di Champions League martedì 17 febbraio. Domani il sorteggio per conoscere gli accoppiamenti.
