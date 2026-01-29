Primo incontro tra Inter e PSV per Perisic: ancora non c'è il via libera del club olandese

L'Inter insiste ancora per Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non c'è il via libera da parte del PSV per la cessione dell'esterno croato, ma la volontà del calciatore è quella di tornare a Milano e lo ha ribadito un'altra volta al club olandese. Il primo incontro tra le parti si è svolto oggi pomeriggio, seguiranno altri aggiornamenti.

Quello che ha fatto Perisic in nerazzurro non c'è bisogno di ricordarlo o di spiegarlo con i numeri. In grado di giocare da esterno offensivo o da quinto, è abile sia con il destro che con il sinistro e proprio per questo viene impiegato indistintamente sulla fascia mancina o su quella opposta. Chivu ne ha bisogno perché, senza Dumfries infortunato, è stato costretto a schierare quasi sempre Luis Henrique, che non ha convinto pienamente.

L'eliminazione del PSV dalla Champions League può aiutare l'Inter. Peter Bosz voleva trattenerlo perché sperava di riuscire a compiere un'impresa e qualificarsi ai playoff, facendo risultato contro il Bayern Monaco. Per il turno successivo il quasi 37enne sarebbe tornato utile, mentre in Eredivisie ormai i giochi sembrano essere fatti, visto che il Feyenoord è distante addirittura 14 punti. Da capire quali saranno le scelte della società di Eindhoven.