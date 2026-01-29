Parma, ecco anche il secondo acquisto di giornata: è Nicolussi Caviglia. I dettagli
Ufficiale anche il secondo acquisto di giornata per il Parma. E dopo l'annuncio del trasferimento in entrata di Franco Carboni dall'Empoli via Inter, ecco anche il comunicato relativo all'approdo nella squadra ducale del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia.
Si legge nella nota ufficiale del Parma sull'acquisto di Nicolussi Caviglia portato a termine dalla Fiorentina, via Venezia: "Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club".
Prosegue quindi il comunicato del Parma, presentando l'identikit del nuovo arrivato Nicolussi Caviglia: "Centrocampista dotato di grande dinamismo, torna a vestire la maglia gialloblu dopo l'esperienza della stagione 2020/21. Nato ad Aosta il 31 marzo 2000, Nicolussi Caviglia è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, club con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze significative con le maglie di Perugia, Salernitana, Südtirol e Venezia, distinguendosi per qualità tecniche e capacità di inserimento. Benvenuto in gialloblu, Hans!".