Fiorentina, Vanoli: "Gudmundsson si è messo a disposizione nonostante non fosse pronto"

Nel corso della conferenza stampa post gara dopo il successo contro il Pisa, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato degli esterni d'attacco: "Solomon viene da un influenza e per lui è stata una settimana particolare. Lui viene da un periodo di inattività. Voi mi chiedete perché tolto il migliore, lo faccio perché anche 5 minuti possono farlo tornare a regime. Harrison ci sta dando quell'intensità che serviva.

Dodo e Moise sono contento perché questa settimana gli avevo tirato un po' il collo con il lavoro. Non gli ho fatti giocare in Polonia ma li ho fatti lavorare. Gudmundsson? Stamani ha voluto provare e mi ha detto che gli faceva piacere venire in panchina. Si è messo a disposizione nonostante non fosse pronto, è stato un bel messaggio quello che mi ha mandato. Rugani? Sta bene e mercoledì gli organizzeremo un'amichevole per mettergli minuti nelle gambe".

Leggi la conferenza stampa di Paolo Vanoli