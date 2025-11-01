L'infortunio di Douè preoccupa il PSG: ecco come lo sostituirà Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain torna in campo oggi e lo fa dopo il brutto ko di Deside Doué. Che mancherà per almeno un mese dopo la lesione alla coscia destra patita in occasione della gara contro il Lorient. L'esterno destro è un giocatore chiave per Luis Enrique che adesso dovrà trovare una soluzione opportuna nelle prossime gare, comprese quelle in Champions League contro Bayern Monaco e Tottenham.

Luis Enrique ha espresso grande preoccupazione post-partita, parlando di "non buone notizie" e ammettendo di non conoscere ancora i dettagli esatti, pur sperando in un recupero rapido: "È una lesione strana, non so la sua condizione, ma fa male vederlo così." Adesso dovrà riorganizzare l'undici titolare, a partire dalla gara di oggi, cercando soluzioni che non sbilancino il PSG in entrambe le fasi.

Chi al suo posto? Lucho pare orientato a puntare su Bradley Barcola come sostituto immediato e naturale: il giovane francese è entrato proprio al posto di Doué nel match contro il Lorient e ha già dimostrato di poter ricoprire quel ruolo con efficacia, avendo superato il compagno in gol in Ligue 1 nella passata stagione. onostante la rosa profonda del PSG, l'assenza di Doué arriva in un momento delicato, visto che anche Ousmane Dembelé non è nella forma migliore in assoluto e che Kang-in Lee è fuori per infortunio.

E i giovani? Nel reparto ha Quentin Ndjantou, diciotto anni, e Ibrahim Mbaye, classe 2008. Due baby di una cantera alla quale Luis Enrique ha mostrato di sapere e poter attingere senza problema alcuno. Anche se perde per un importante lasso di tempo uno dei giocatori centrali del suo progetto.