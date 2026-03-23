Di Canio durissimo: "David e Openda non possono stare alla Juve, bocciatura definitiva"

La Juventus ha perso l'occasione di rimanere appiccicata al Como, rimanendo a -3 dal quarto posto e ritrovandosi agganciata dalla Roma. Un weekend da dimenticare per la frenata (1-1) col Sassuolo all'Allianz Stadium, ma nel corso di Sky Calcio Club sono state analizzate le scelte di Luciano Spalletti per la partita, con David e Openda lontani dall'inclusione nel progetto tecnico che verrà.

"Luciano l'ha spiegato prima della partita: Boga nei primi dieci metri non lo prendi, ho capito però devi saperla prendere, stoppare la palla e anche lui lo boccia tanto che poi lo rimette esterno", ha sentenziato l'ex bomber italiano Paolo Di Canio dagli studi dell'emittente satellitare. Soffermandosi un momento su chi verrà tagliato fuori, senza mezzi termini: "La bocciatura di David e Openda è definitiva, questi due non ci possono stare qui anche se prendiamo meno".

Poi Di Canio si è soffermato sulla mancanza di continuità di Francisco Conceiçao, che sembra poter esplodere da un momento all'altro e poi si perde in qualche passaggio: "Ti dà l'idea, ma se poi non sboccia... Poca conoscenza delle scelte del calcio, abbiamo detto tutto perché è l'essenza", ha rammentato l'ex Lazio. "La scelta diventa individuale. L'allenatore ti ci porta là poi deve convincerlo che può tirare meglio, però se riuscisse a farlo diventare, dico per dire, un Olise dove ogni palla diventa determinante, allora staremmo parlando di magia".

Salvo ribadire il concetto e suggerire un obiettivo per il prossimo mercato estivo: "Spalletti i meccanismi li fa arrivare lì, poi la scelta è individuale del giocatore, del tempo, della dose. Non può diventare qualcosa di determinante per la Juve che poi ti fa andare a vincere. Per adesso è questo il mio punto di vista. Se la Juve vuole crescere un inserimento in quella zona lo farei e lui lo tengo come riserva. Ci sono giocatori che come attitudine non ti tradiscono, lui ce l'ha anche dovesse partire dalla panchina perché è un professionista ma alla Juve serve uno con le fiamme come Yildiz".