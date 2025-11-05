Di Canio: "Mi aspetto tanto dall'Atalanta stasera. Inter? Deve stare 2-0 dopo mezzora"

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato delle sfide che giocheranno questa sera l'Atalanta e l'Inter in Champions League: "A questa Atalanta non è ancora stata trasmessa l'importanza del campionato secondo me… Tutte le competizioni sono importanti e tutte le partite sono importanti, perché ogni gara alimenta la forza per la prossima. Mi aspetto tanto dall'Atalanta, ora col rientro di Scamacca avrà situazioni diverse e una presenza costante in area che potrà liberare anche gli altri alle sue spalle".

L'Inter col Kairat Almaty?

"Il Kairat ha fatto anche 10 ore di volo, l'Inter deve iniziare forte e fare subito 2-0, poi a quel punto può gestire".