Di Canio: "PSG può aprire un ciclo: lavora tutto l'anno per questo momento della stagione"

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Paolo Di Canio, dicendo la sua sulla partita fra PSG e Bayer Monaco che ha regalato la finale di Champions League agli uomini di Luis Enrique: "Vediamo come giocherà la finale, perché un episodio ti può anche mandare fuori anche se sei più forte. Ma il PSG ha una gestione intelligente della squadra, la Lega francese li aiuta, possono aprire un ciclo perché ogni anno progettano la stagione per questi momenti. Il campionato è allenante ma lo vincono senza problemi, quindi arrivano qua bene. Sono giovani, sanno soffrire, sanno giocare. Il PSG ha fatto il 33% di possesso nel secondo tempo, ma mi è sembrato molto più consistente rispetto al Bayern che ha avuto la palla per il 67% del tempo".

L'azione del gol racconta bene la qualità dei giocatori del PSG...

"Sanno dialogare, hanno la tecnica per passare con le giuste forze, la velocità. Poi Kvaratskhelia arriva in fondo e mette una palla perfetta all'indietro con Dembele che deve solo aprire il piattone".