TMW Allegri sapeva già tutto. Quattro giorni fa diceva: "Magari Bayern-PSG finisce 1-1"

Massimiliano Allegri forse sapeva qualcosa che noi comuni mortali ignoriamo, a proposito della partita di questa sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, l'attesissima sfida di ritorno delle semifinali di Champions League, che ha visto però un tenore offensivo diverso rispetto al roboante 5-4 dell'andata. E dai 9 gol del Parco dei Principi si è dunque passati a un più parco 1-1 a Monaco di Baviera.

Allegri aveva previsto tutto, tanto da aver indicato persino il risultato esatto già quattro giorni fa. Parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida dello scorso fine settimana di Serie A sul campo del Sassuolo, l'allenatore del Milan aveva infatti detto: "Sotto il punto di vista tecnico ci sono stati gesti meravigliosi. Più alzi il livello tecnico all'interno della squadra più è facile vedere gesti tecnici all'interno delle partite. Poi la prossima magari finisce 1-1. È stata una partita piacevole con occasioni da entrambe le parti".

Detto fatto, proprio come ipotizzato da Allegri, il ritorno del confronto stellare tra il PSG campione in carica e il Bayern Monaco che molti vedevano come la favorita naturale di questa edizione, ha visto un contesto di spettacolo inferiore all'andata. Ed è finita proprio con il punteggio di 1-1 che l'allenatore del Milan aveva messo sul piatto: per uno come lui, cresciuto nel mondo dell'ippica, forse la previsione è dote naturale.