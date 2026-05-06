Playoff Serie C, definito il quadro del 1° turno della fase nazionale: domani il sorteggio

La corsa verso la Serie B entra nel vivo con la fase nazionale dei playoff di Serie C. Dopo le sfide del turno precedente è stato definito il quadro delle dieci squadre che si contenderanno l’accesso al turno successivo, in attesa del sorteggio in programma domani, giovedì 7 maggio, alle 12.30 in diretta su Sky Sport.

A partire favorite saranno le cinque teste di serie: Salernitana, Potenza, Renate, Ravenna e Lecco. I lombardi, reduci dalla qualificazione conquistata contro la Giana Erminio, sono l’unica squadra proveniente dal turno appena concluso ad aver ottenuto lo status di testa di serie grazie al miglior piazzamento in campionato tra le quarte classificate.

Dall’altra parte ci saranno Campobasso, Casarano, Casertana, Cittadella e Pianese, protagoniste di un cammino sorprendente e pronte a continuare a sognare.

Le gare d’andata si giocheranno il 10 maggio sul campo delle squadre con il peggior piazzamento, mentre il ritorno è fissato per il 13 maggio in casa delle teste di serie.