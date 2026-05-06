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Continua la favola della Pianese, Birindelli: "Abbiamo dimostrato che lo sport va oltre"

Continua la favola della Pianese, Birindelli: "Abbiamo dimostrato che lo sport va oltre"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 23:34Serie C
Daniel Uccellieri
fonte Dall'inviato, Camillo Demichelis

Continua la favola della Pianese, che nei playoff di Serie C ha eliminato anche la Juventus NG conquistando la qualificazione alla fase nazionale. Al termine della gara il tecnico dei toscani, Alessandro Birindelli, ha parlato così in conferenza stampa:

"Ho finito le parole per definire questi ragazzi, per quello che mettono in campo e per l’attenzione che hanno. Tre giorni fa abbiamo viaggiato per giocare con la Ternana, ma oggi, con entusiasmo, abbiamo dimostrato che lo sport va oltre l’aspetto del campo e della tecnica".

Avete bloccato il gioco della Juve?
"Io voglio fare i complimenti alla Juventus. È vero che ha tanti giovani di talento, ma se gli lasci spazio ti mandano in bambola. Venivamo da una partita in cui avevamo speso tanto, quindi non potevamo prenderli alti. La cosa importante era rimanere stretti e compatti, concedendo qualcosa solo sugli esterni. Dovevamo scegliere dove lasciargli spazio. Ripartivamo bene e così è stato. Loro hanno accusato un po’ di stanchezza nel finale e questo ci ha agevolato. Io sono orgoglioso di loro e di tutto quello che sta accadendo. Il sogno continua, to be continued: andiamo avanti con spensieratezza".

Sul tuo passato alla Juve? Hai salutato Chiellini e Pessotto?
"Alla Juventus, ambiente in cui sono stato 11 anni, sono grato sia come calciatore che come uomo. Con Pessotto e Chiellini ci siamo abbracciati, i ricordi sono sempre vivi perché rivivi il percorso che hai fatto. Loro da questa squadra trarranno beneficio, perché hanno tanti bravi giocatori".

Sulla partita?
"Ai ragazzi ho detto che il momento per alzarci era sulle palle inattive, ma dietro siamo uomo contro uomo, quindi dobbiamo essere bravi a difendere. In alcune situazioni l’abbiamo fatto, in altre abbiamo scelto di essere più bassi. Questo meccanismo lo hanno dentro e lo gestiscono da soli: i protagonisti sono loro".

Sui tifosi presenti?
"C’era gente che piangeva a fine partita. Mi hanno commosso e i ragazzi sono andati subito a salutarli. Sappiamo i sacrifici che hanno fatto e questa gioia è condivisa anche con loro".

Resti alla Pianese?
"Il mio contratto si è rinnovato automaticamente con la salvezza. Quando finiranno i giochi ci siederemo a tavolino, analizzeremo la stagione e, se ci sarà condivisione da entrambe le parti, andremo avanti insieme. Qui sto benissimo".

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