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Bayern-PSG, 12 dribbling dopo 32 minuti. Per lo stesso numero in Serie A serve una partita intera
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La sfida fra Bayern Monaco e PSG che ha regalato ai parigini l'accesso alla finale di Champions League è stata meno spettacolare dell'andata (quando finì 5-4), ma comunque ricca di gesti tecnici spettacolari.
La conferma arriva dai dati riguardanti i dribbling riusciti, 31 al termine dei 90 minuti. Un dato importante in senso assoluto, ma che assume ancora più rilevanza se paragonato a quello dei dribbling riusciti in media in una partita di Serie A: 12. Per trovare questo numero all'interno di Bayern Monaco-PSG, basta andare poco dopo la mezzora. Al 32' del primo tempo, infatti, la sfida aveva già visto 12 dribbling riusciti fra tutti i 22 in campo. Tanti quanti di media all'interno di una partita intera di Serie A.
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