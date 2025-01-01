Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni: Fortini al posto di Gosens, torna Nicolussi Caviglia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce (Domenica 2 novembre, ore 15.00, arbitra Rapuano, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

“Una partita da vita o morte”. È stata definita così la sfida di domenica pomeriggio tra Fiorentina e Lecce dal direttore sportivo dei viola Daniele Pradè. Stefano Pioli, penultimo in classifica e ancora a secco di vittorie dopo nove giornate di campionato, si gioca il proprio futuro contro i salentini, squadra con cui fece il debutto nel 2019 sulla panchina del Milan. Nonostante l’assenza di Gosens, infortunato, e Viti, squalificato, l’allenatore gigliato non dovrebbe variare dal 3-5-1-1. In difesa, davanti a De Gea, si rivedranno Pongracic e Ranieri accanto a Pablo Marì, unica conferma dalla trasferta di San Siro. Sulle corsie esterne, intoccabile Dodò sulla destra, mentre a sinistra sarà Fortini a sostituire Gosens. In cabina di regia tornerà Nicolussi Caviglia, affiancato da Mandragora e Sohm. Davanti Gudmundsson agirà alle spalle di Moise Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva il Lecce

Il Lecce scende in campo in trasferta contro la Fiorentina con l’obiettivo di mettersi alle spalle le due sconfitte di fila contro Udinese e Napoli. Buone notizie dall’infermeria per Eusebio Di Francesco, che dovrà ancora rinunciare a Perez, Jean e Marchwinski, ma recupera Sottil, rientrato in gruppo da mercoledì. Nel classico 4-3-3 ci sarà Falcone fra i pali, con la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo, confermato il terzetto composto da Ramadani, Berisha e Coulibaly. In avanti può tornare Morente sulla fascia sinistra con Pierotti a destra, mentre al centro del tridente c’è Stulic in vantaggio su Camarda. (da Lecce, Pierpaolo Verri)