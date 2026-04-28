Di Paola: "Commissariamento FIGC? Giudichiamo con coscienza, non in base alla politica"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il vicepresidente del CONI e numero uno della Federazione Sport Equestri Marco Di Paola ha commentato la situazione che sta attraversando il calcio in Italia: "Al momento le informazioni che abbiamo sono quelle giornalistiche, quindi, con tutto rispetto, occorre attendere. Noi per prendere decisioni del genere dobbiamo affidarci a fonti certe, ovvero quelle degli organi preposti del Coni".

Sul commissariamento della FIGC prosegue: "E’ una dinamica che difficilmente si può delineare, ma certamente se il presidente propone un commissariamento che non viene votato sarebbe un fatto politico importante che meriterebbe una riflessione politica rilevante. Non a caso non è mai accaduto, mentre diverse volte è capitato che ci fosse una votazione a maggioranza e non all'unanimità, è nella dinamica degli organi democratici. Siamo un ente pubblico con una Giunta eletta, ci rifacciamo alle evidenze e giudichiamo sempre con coscienza, non in base a credenze politiche, non abbiamo ordini di scuderia da dover rispettare, si decide con molta serenità soprattutto sulle sorti di un collega o di una federazione".

"Dispiace perché quella del calcio - ha concluso Di Paola - è sicuramente la federazione più importante, sia sotto un profilo della popolarità, sia sotto quello economico perché genera un indotto estremamente rilevante. Il presidente Gravina con grandissimo senso di responsabilità ha preso atto della situazione e ha messo sul tavolo le proprie dimissioni, anche se non c'è un rapporto diretto tra il suo ruolo e i risultati di una squadra. Posso solo encomiarlo per quello che ha scelto di fare".