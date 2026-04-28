Jesús Rodríguez, arrivato fino alla Nazionale spagnola. Ma che può ancora migliorare

Jesús Rodríguez deve ancora mostrare tutte le sue potenzialità. Arrivato per 22,5 milioni di euro, quattordicesimo fra i più pagati dell'estate scorsa, finora ha raccolto 32 presenze con 3 reti e 8 assist, di cui ben 7 in campionato. Lo spagnolo è arrivato anche alla convocazione in Nazionale, ma dovrà migliorare dal punto di vista delle realizzazioni.

Va detto che a Como c'è una discreta concorrenza in quella zona di campo. Fra Nico Paz, Martin Baturina, Assane Diao, Nicolas Kuhn e Jayden Addai. Rodriguez, preso dal Betis Siviglia, è però destinato a essere un punto fermo della squadra nella prossima stagione.

“Ho conosciuto un progetto ambizioso, animato da una sincera voglia di vincere, un progetto che crede nei giovani e non ha paura di farli giocare, un modello di gioco chiaro e soprattutto una vision innovativa.Lu club sta crescendo a grandi passi e che se continua così, presto sarà tra i migliori. Lasciare quella che è stata la mia casa per quattro o cinque anni è stato molto difficile. Avevo tutto lì: la mia famiglia, i miei amici, tutto. Lasciare il club è stato doloroso anche perché avevo costruito rapporti profondi con tanti compagni, con i magazzinieri, con i fisioterapisti. È stato difficile. Ma la vita ti offre delle opportunità e, a volte, non puoi lasciartele scappare".