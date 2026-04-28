TMW Atalanta, ripresa immediata in vista del Genoa: allenamento in tarda mattinata a Zingonia

Una sconfitta difficile da mandare giù. L'Atalanta esce battuta dalla Unipol Domus dal Cagliari per 3-2. A nulla è valsa la rimonta degli uomini di Palladino sul finire di primo tempo con una doppietta di Scamacca che ha reso vana, ma solo per il momento, la doppietta iniziale di Mendy. Ad inizio ripresa la rete che ha deciso la sfida firmata da Borrelli con la Dea che vede allontanarsi sempre di più il traguardo europeo pochi giorni dopo aver perso ai calci di rigore la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.

Stamattina la ripresa

Non c'è un attimo di sosta in casa bergamasca. Il mister nerazzurro infatti, appena rientrati da Cagliari, ha fissato la ripresa dei lavori in vista del prossimo match di campionato. In tarda mattinata infatti la squadra si ritroverà a Zingonia per un allenamento in vista della sfida casalinga del 2 maggio prossimo contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Il finale di stagione

A parte il terzo portiere Rossi e Bernasconi, per cui la stagione è conclusa in anticipo, il tecnico dell'Atalanta avrà tutti a disposizione per questo rush finale. Dopo la gara contri il Grifone, i nerazzurri incontreranno a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri mentre l’ultima partita casalinga sarà contro il Bologna. Il campionato si concluderà nel weekend del 24 maggio, la data e l'orario sono ancora da stabilire, al "Franchi" contro la Fiorentina.