Odilon Kossounou, appannamento da dicembre in poi. Gravi colpe in Champions

Un'involuzione preoccupante. Odilon Kossounou in questa stagione non è stato all'altezza della scorsa. Quando era riuscito a convincere tutti della bontà di una sua permanenza, ma non spendendo i 25 milioni di euro per il riscatto. Così ne sono stati spesi 20 - quindicesimo investimento della scorsa estate insieme a Diouf e De Winter - per tenerlo, con un contratto di cinque anni.

In questa stagione però non ha fatto bene. Tanti gli errori gratuiti commessi nel corso dell'annata, tanto da farlo scivolare nelle gerarchie. Da dicembre, in campionato, ha giocato solamente una partita da titolare, preferendogli tutti gli altri, da Scalvini e Djimsiti passando per Ahanor. Crollo contro l'Athletic Bilbao nella partita che ha dato il là al peggioramento in Champions, titolare contro il Borussia Dortmund nell'andata, con gravi colpe in entrambe le partite.

Questa la nota ufficiale del riscatto. "Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Bayer 04 Leverkusen Fußball il diritto alle prestazioni sportive di Odilon Kossounou [...] La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro esprimono piena soddisfazione per l’operazione conclusa in giornata, augurando a Odilon le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – per il prosieguo della sua militanza in nerazzurro".