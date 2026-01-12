Dieci partite da titolare ma nessun acuto. Ecco perché l'Inter ha bisogno di un rinforzo a destra

"Non è tutto sbagliato, ma c'è poca verve". La nostra pagella dopo la prestazione di Luis Henrique in Inter-Napoli 2-2 racconta bene l'impatto che il brasiliano (non) sta avendo nell'economia delle varie partite dei nerazzurri. Con quella di ieri sono 10 le presenze consecutive da titolare fra tutte le competizioni. Un arco temporale in cui l'ex OM ha raccolto un solo assist, contro il Como, e nessun gol. Numeri non propriamente esaltanti, che sottolineano una volta di più quanto all'Inter serva un rinforzo a destra in attesa del rientro di Dumfries.

"La società deve sempre agire in concerto con l'allenatore. Abbiamo una rosa numerosa, che corrisponde agli obiettivi della stagione. Abbiamo solo il neo dell'infortunio di Dumfries e, se ci fosse l'opportunità di colmare questo vuoto, la sfrutteremo ma a gennaio non è facile trovare un profilo da Inter", ha spiegato nelle scorse ore il presidente dell'Inter Beppe Marotta.

In origine la società nerazzurra si era mossa per Joao Cancelo, profilo ideale per quelle che sono le richieste di Chivu al proprietario della corsia destra. Ma il Barcellona ha vinto la corsa. Le attenzioni di Ausilio si sono quindi spostate altrove: i nomi ora sono quelli di Dodo della Fiorentina, Palestra del Cagliari (in prestito dall'Atalanta) e Norton-Cuffy del Genoa. Tre profili difficili da raggiungere, ma che potrebbero dare qualcosa in più all'Inter rispetto a questo Luis Henrique.