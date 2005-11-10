Difendere Allegri o consegnarsi alla squadra: il tormento di De Laurentiis. L'esempio della Juve

L'esempio della Juve può essere di aiuto. Dopo il disastro di Marassi il direttore generale Carnevali è sceso pesantemente in campo confrontandosi con Spalletti e i giocatori. Era chiaro a tutti che qualcosa non funzionava dentro lo spogliatoio bianconero. Bastava sfogliare la rassegna stampa e valutare gli sguardi di alcuni calciatori. Carnevali ha scelto di difendere a spada tratta il tecnico di Certaldo. Di non dare alibi al gruppo. E, sarà un caso, ma la Juve è ripartita. E Spalletti non perde occasione per ringraziare il suo Direttore.

ALLEGRI E LA SQUADRA

La patata bollente ora è passata nelle mani di De Laurentiis. Il Napoli è in picchiata. Il dopo partita di Champions è stato, se possibile, addirittura peggio del comportamento dei partenopei in campo. Polemiche, attacchi incrociati tra gli atleti. Insomma, una specie di tutti contro tutti. Un quadro non da grande club. Un quadro che spiega in maniera chiara perchè i risultati non stanno arrivando. DeLa è sempre stato un uomo di azione. A volte rischiando con i suoi interventi di gettare altra benzina sul fuoco. Ma un suo intervento oggi è indispensabile. La partita con la Lazio è delicata. Darà altri segnali. Ma il Presidente deve scendere in campo prima confrontandosi con Allegri e con il gruppo. Stabilendo in maniera netta se fare muro intorno al tecnico di Livorno oppure consegnarsi ai suoi giocatori più importanti. Una terza via non esiste.

POI IN ESTATE LA RIVOLUZIONE

È evidente che questa è destinata a essere una stagione di passaggio per il Napoli. Allegri non è stata una scelta giusta. De Laurentiis non ha avuto il coraggio di rischiare su un tecnico giovane capace di proporre un calcio fresco, offensivo. Ma anche il gruppo giocatori ormai è logoro. Insomma, a giugno sarà rivoluzione Napoli