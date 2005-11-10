Napoli, De Laurentiis atteso per il confronto con Allegri: fiducia, ma servono risultati

Il Napoli prova a uscire dalla crisi attraverso il confronto, mentre Massimiliano Allegri si avvicina a un bivio decisivo. Domenica contro la Lazio il tecnico potrebbe giocarsi il futuro: un'altra sconfitta rischierebbe di costargli la panchina. Sette ko in quattordici gare rappresentano la peggior partenza azzurra degli ultimi trent'anni.

Le responsabilità non sono soltanto dell'allenatore, ma nel calcio è spesso il tecnico a pagare per primo. La sfida con la Lazio diventa così fondamentale per Allegri e per l'intero Napoli. Servono lucidità e una reazione immediata.

Faccia a faccia e confronto

Dopo la sconfitta di Porto, il Napoli ha avviato una serie di confronti. Anche oggi è prevista una riunione con la squadra, alla quale parteciperà il direttore sportivo Giovanni Manna. Non è esclusa la presenza di Aurelio De Laurentiis, che vuole parlare con Allegri e capire l'umore dello spogliatoio.



Il presidente, atteso a Napoli, potrebbe incontrare il gruppo a Castel Volturno o nel ritiro di Pozzuoli, organizzato per ricompattare la squadra. Allegri ha ribadito che ora servono i fatti, ma un ultimo confronto collettivo è necessario per provare a superare la crisi.

Fiducia condizionata

De Laurentiis ha confermato più volte la fiducia nel tecnico, ma i risultati deludenti complicano la situazione. Da una parte ci sono la stima professionale e l'affetto personale, dall'altra un rapporto che non può prescindere dal campo.

Allegri è convinto di poter raddrizzare la stagione, ma gennaio è ancora lontano. Servono vittorie per ritrovare serenità e consolidare la sua posizione. De Laurentiis vorrebbe evitare un'altra rivoluzione, ma tutto dipenderà dalla risposta della squadra: o il Napoli riparte subito, oppure ogni scenario diventerà possibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.