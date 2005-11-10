La Juventus è in crescita e in Europa League è sempre bella: ora obiettivo ottavi

La Juventus continua a crescere e mette un altro tassello nella costruzione della nuova identità targata Luciano Spalletti. Il successo per 2-1 sul campo dell'AZ Alkmaar, firmato dalle reti di Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani, vale la terza vittoria nelle prime quattro giornate di Europa League e il quarto posto momentaneo nella classifica generale. Un piazzamento che, se confermato al termine della League Phase, garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale, evitando il passaggio dai playoff. La Vecchia Signora ha mostrato personalità e qualità per oltre un'ora, prima di complicarsi la vita nel finale: il gol di Meerdink all'88' e il pareggio annullato agli olandesi nel recupero hanno trasformato una vittoria apparentemente tranquilla in una sofferenza fino all'ultimo secondo.

Spalletti esalta la Juventus: "Grande partita contro un grande avversario"

Nel dopogara ai microfoni di Sky Sport, Spalletti ha rivendicato con forza il valore della prestazione, sottolineando anche il livello degli avversari: "Sono soddisfattissimo. Hanno giocato una partita seria contro una squadra fortissima. Stasera abbiamo fatto una grande partita, contro un grande avversario". Il tecnico ha evidenziato soprattutto la capacità dei suoi giocatori di affrontare l'AZ senza rinunciare alla propria proposta di gioco, accettando i duelli individuali e cercando di imporre qualità e personalità anche in trasferta. "Quando si fanno partite così, in un campo come questo, in cui non perdevano da 17 partite, è segno che vieni con autorità e qualità a giocarti la partita", ha aggiunto l'allenatore bianconero. Un riconoscimento rivolto all'intero gruppo, compresi i giocatori subentrati, per l'atteggiamento mostrato in una serata particolarmente impegnativa.

Il rimprovero di Spalletti: "Dovevamo fare il terzo gol. Altri cinque minuti e non l'avremmo portata a casa"

La soddisfazione per il risultato non cancella però le preoccupazioni legate alla gestione degli ultimi minuti. Spalletti non ha nascosto il proprio disappunto per l'atteggiamento troppo rinunciatario della squadra, incapace di sfruttare gli spazi concessi dall'AZ per chiudere definitivamente la partita: "Ci siamo messi lì ad aspettare, abbiamo preso gol. Se fosse durata altri cinque minuti secondo me non l'avremmo portata a casa. Andava fatto il terzo gol, non bisognava reggere". Il tecnico ha poi individuato nella mancanza di decisione uno dei principali problemi emersi nel finale: "Mi preoccupa come abbiamo preso gol, per una decisione non presa. Le decisioni non prese sono peggiori di quelle sbagliate". Resta comunque il valore di una vittoria ottenuta su un campo dove l'AZ non perdeva da 17 partite. La Juventus porta a casa tre punti fondamentali per la qualificazione diretta agli ottavi e conferma i progressi delle ultime settimane. Il percorso di Spalletti comincia a prendere forma, ma il messaggio dell'allenatore è chiaro: per diventare una squadra davvero matura non basta saper costruire il vantaggio, bisogna anche imparare a gestirlo senza smettere di giocare.