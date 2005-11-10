Como, Fabregas e la Champions: "Classifica interessante. Barça e PSG? Nulla è impossibile"

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della lotta per passare il turno in Champions League: "La classifica adesso è interessante, la Champions è una competizione dove ci sono grandi squadre e il nostro obiettivo è lottare con tutte quelle che affronteremo nel nostro percorso. Dopo il sorteggio, quando ho visto che avremmo dovuto giocare con Psg e Barcellona nelle ultime due partite della fase a gironi anche io, come tutti, ho pensato che avremmo dovuto cercare di fare più punti possibili nelle sfide precedenti.

Nel calcio nulla è impossibile, Psg e Barça sono a un livello superiore rispetto alle altre ma le incontreremo a fine gennaio: mancano ancora tante partite. Spero per allora di aver recuperato più uomini possibile in attacco, dove in questo momento siamo in sofferenza".

La dedica di Nico Paz

Un commento poi su Nico Paz che, nato a Tenerife, ha dedicato il gol a Jesus de Miguel, calciatore scomparso nei giorni scorsi in seguito ad uno scontro di gioco: "Sapevo che Nico voleva fare questo omaggio, ho apprezzato e rispettato la sua decisione. In momenti come questi dobbiamo essere uniti, tutti noi volevamo stare vicini alla comunità di Tenerife dopo il terribile episodio".