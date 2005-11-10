Cesena, sospiro di sollievo per Diamanti: Shpendi torna ad allenarsi con il gruppo

Il tecnico del Cesena Alessandro Diamanti può tirare un sospiro di sollievo in vista della delicata sfida contro il Catanzaro di sabato pomeriggio. Nei giorni scorsi infatti il centravanti Cristian Shpendi si era allenato a parte a causa di una forte botta al piede rimediata nella sfida contro il SudTirol nell’ultimo turno di campionato. Un campanello d’allarme che si è però spento nella giornata di oggi.

Shpendi torna in gruppo

Come riferito dall’edizione online del Corriere Romagna l’albanese ha infatti smaltito rapidamente l’infortunio tornando ad allenarsi con il gruppo nella giornata di oggi. Shpendi dunque non dovrebbe essere in dubbio per la sfida contro la squadra allenata dall’ex Michele Mignani e potrebbe partire dall’inizio.

L’importanza di Shpendi per il Cesena

L’attaccante è un giocatore fondamentale per il club romagnolo visto che ha messo a segno otto gol in undici presenze firmando il 72,7% delle reti del club romagnolo: si tratta della percentuale più alta nel rapporto fra reti realizzate da un singolo giocatore e gol della squadra. Il centravanti romagnolo è davanti non solo ad Antonio Di Nardo della Juve Stabia (63,8% con i suoi 7 gol su 11 totali della squadra), ma anche di una rivelazione della Serie A come Gustavo Varela del Monza terzo con il 59% di percentuale realizzativa pur avendo segnato più gol di Shpendi (9, ma in 17 presenze). Dietro di loro ci sono poi Maldini (Cagliari) al 55,6 %, Bellini (Pianese) al 57 % e Manconi (Casertana) al 50%, mentre Andrea Belotti del Modena si ferma al 38,9 %.