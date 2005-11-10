Durmisi: "Giocare con la Juve non è come farlo per un altro club. Sogno la prima squadra"

Lunga intervista ai canali ufficiali della Juventus per il giovane attaccante della Next Gen Arman Durmisi che torna sul suo arrivo in Italia e del percorso in bianconero: “Arrivare in un grande club come la Juventus assieme a mio fratello (ora in forza al Koper)è stato ancora più bello. Qui era tutto nuovo, ma io e Dajan ci siamo aiutati a vicenda anche perché non parlavamo la lingua, ci hanno aiutato due connazionali come Raffaele Huli e Kris Gecaj. - prosegue il classe 2008 – In Slovenia avevo fatto lo step di arrivare in prima squadra e percepii la differenza col settore giovanile. In questi contesti cresci non solo fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Il passaggio dall'Under 20 alla Next Gen tra i professionisti mi sta aiutando molto. La Serie C è un campionato difficilissimo, i difensori sono più grandi ed esperti e c'è tantissima tattica. - prosegue Durmisi - È un percorso di crescita per arrivare un giorno in prima squadra, ma adesso mi sto trovando molto bene con i compagni. Giocare per la Juve non è come farlo per un club qualsiasi, ha una storia enorme. Sapere che la società ha fiducia in me mi rende felicissimo e mi dà carica. La strada finora è quella giusta, ma sta sempre a me continuare a fare bene”.

Sul ritiro estivo e la tournée con la prima squadra

Durmisi si sofferma poi sull’estate vissuta al fianco della prima squadra con cui ha partecipato anche alle trasferte in Asia e Australia: “È stata una bellissima esperienza, il livello è molto alto e il pallone va più veloce, ma quando giochi con compagni così forti alla fine ti aiutano a giocare bene a tua volta. All'inizio ti senti un po' in ritardo, ma poi ti abitui perché i giocatori ti parlano e ti mettono a tuo agio. La tournée in Cina e Australia è stata bellissima, ho anche giocato una partita. - prosegue ancora l’albanese - Dividere il campo e l'attacco con giocatori del calibro di Yildiz e Zhegrova, o avversari come Estevao, è pazzesco: a volte ti chiedi se sia vero per quanto sta andando tutto velocemente. All'inizio c'era un po' di emozione, ma una di quelle emozioni giuste, senza ansia. Poi, appena entri in campo, ti dimentichi di tutto e pensi solo a giocare”.

Sugli obiettivi e i sogni nel cassetto

L’attaccante, autore di tre gol in 10 presenze, parla poi degli obiettivi stagionali e dei sogni da realizzare: “Per questa stagione non ho fatto troppi calcoli, ma l'obiettivo principale è quello di fare bene con la Next Gen crescendo di squadra e come giocatore. Poi sarebbe fantastico riuscire a esordire e fare gol con la prima squadra. Il mio sogno più grande è vincere qualcosa di importante con questa maglia. E il sogno di quando ero bambino? Beh, penso quello di tutti: vincere il Pallone d'Oro”.