JJ Gabriel è già in Spagna, per il Real Madrid manca solo l'ufficialità: lo United incasserà pochissimo

Il Real Madrid è ormai a un passo dall’assicurarsi JJ Gabriel, talento inglese classe 2010 considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. I Blancos, scrive Marca, hanno superato la concorrenza di PSG, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Barcellona, tutte interessate al giocatore dopo la sua decisione di lasciare il Manchester United. Un'operazione che testimonia la volontà del club spagnolo di continuare a investire sui giovani più promettenti d'Europa.

Accordo vicino, il futuro passa da Madrid

Dopo aver formalizzato la richiesta di lasciare Manchester lo scorso settembre, JJ si è sta allenando nelle ultime settimane con un preparatore personale in Spagna. Al momento mancherebbero soltanto firma e annuncio ufficiale. Lo United dovrebbe incassare un indennizzo per la formazione di circa 300mila sterline, una cifra irrisoria rispetto al potenziale valore del ragazzo, stimato da alcuni osservatori oltre i 100 milioni di euro. Il primo approdo sarà al Real Madrid Castilla, con l'obiettivo di accompagnarne gradualmente la crescita e prepararlo al salto in prima squadra.

Dai record allo United alle attenzioni delle big

Gabriel, che ha compiuto 16 anni lo scorso 6 ottobre, si è messo in evidenza fin da giovanissimo, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori per qualità tecniche e precocità. Arrivato allo United nel 2022, dopo le esperienze nei settori giovanili di Chelsea, Arsenal e West Ham, ha bruciato le tappe: debutto con l'Under 18 a soli 14 anni, doppietta contro il Leeds e una stagione da 26 gol in 29 partite. Anche nella Youth League ha lasciato il segno, realizzando una tripletta al debutto.