Cesena, è addio con il direttore generale Di Taranto. Risolto consensualmente il contratto

La notizia era nell'aria da diverse settimane, ma solo ora si è concretizzata con l'annuncio ufficiale: Di Taranto non è più il direttore generale del Cesena. Lo comunica il club romagnolo sul proprio sito ufficiale: "Cesena FC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore generale Corrado Di Taranto. Il Club rivolge i più sentiti ringraziamenti a Corrado Di Taranto per gli oltre due anni trascorsi alla guida della direzione generale del Cesena FC, vissuti con grande passione e nel pieno rispetto dell’intera comunità bianconera".

Il saluto di Di Taranto al Cesena

"È stato un onore e un privilegio – ha dichiarato Corrado Di Taranto – poter ricoprire l’incarico di direttore generale del Cesena FC dal luglio 2024 a oggi. Ho sempre ammirato la passione del popolo bianconero e, fin dai miei primi giorni in Romagna, ho compreso che all’interno del Club non vi sono soltanto professionisti dalle grandi competenze, ma una vera e propria famiglia, alla quale sarò per sempre legato".

Di Taranto al Padova, a Cesena arriva Mencucci

Il futuro del dirigente sarà a Padova con cui ha già trovato un accordo per le prossime stagioni, mentre a Cesena arriverà al suo posto l'esperto Sandro Mencucci, ex dirigente di Fiorentina e Lecce.