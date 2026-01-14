Diouf: "Molto fiero di indossare la maglia dell'Inter. Il mio arrivo qui ha segnato la mia carriera"

Andy Diouf è un po' un oggetto misterioso dell'Inter perché, nonostante un investimento importante, Cristian Chivu gli sta concedendo poco spazio. E se all'inizio è sembrato un po' indietro rispetto ai compagni a causa di un lento ambientamento a Milano, ora si è integrato alla perfezione. Nel Matchday Programme della gara odierna, c'è una sua intervista, che inizia con la sua spiegazione su come sia nata la sua passione per il calcio: "È una cosa che mi hanno trasmesso mio padre e i miei fratelli. Fin da bambino mi è sempre piaciuto spaziare sul campo, attaccare e difendere e da centrocampista posso fare tutto questo e avere una piena visione del gioco, questa cosa mi piace molto".

Quali momenti hanno segnato la sua carriera?

"Ce ne sono stati diversi, per esempio esordire come professionista, ma anche il mio arrivo all’Inter questa estate. Sono molto fiero di indossare questa maglia, ricordo che la prima volta che sono sceso in campo a San Siro ho provato molto orgoglio, ho pensato a dare tutto e a godermi quel momento. Ci sono tantissimi giocatori molto forti qui. L’Inter è un club leggendario".

Quale qualità ruberebbe se potesse a un suo compagno?

"Ce ne sono tantissime, per esempio la qualità degli attaccanti".

Ci dica cinque aggettivi che la descrivono al meglio.

"Calmo, positivo, gran lavoratore, semplice e appassionato!".