Inter-Fiorentina, anche Mancini in tribuna: ecco tutti gli italiani in campo oggi

Inter-Fiorentina, anche Mancini in tribuna: ecco tutti gli italiani in campo oggiTMW
Simone Lorini
C'è anche Roberto Mancini sulle tribune di San Siro, che oggi ospita la sfida tra Inter e Fiorentina: in quello che è stato a lungo il suo stadio, il commissario tecnico avrà modo di osservare diverse colonne portanti della sua Italia, ma anche qualche possibile nuovo inserimento in vista dei prossimi impegni di Nations League.
Tanti italiani in campo e tutti centrali nei rispettivi progetti
Ricordiamo gli italiani in campo: nell'Inter Provedel in porta, Bastoni in difesa, Barella a centrocampo e Francesco Pio Esposito davanti. Nella Fiorentina invece centrocampo tutto italico, con Fagioli in regia e Brescianini-Ndour mezzali.
Queste le scelte di Chivu e Vanoli:
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.
A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Stankovic, Zielinski, Sucic, Bonny, Dimarco, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli, Spence.
Allenatore: Cristian Chivu.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodô, Joao Mario, Beto, Pedro Gonçalves, Gnonto, Viery, Inao Oulai, Mazzeo, Pirrò, Ademi.
Allenatore: Paolo Vanoli.