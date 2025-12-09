Doccia gelata per l'Inter: trattenuta lieve di Bastoni, 0-1 Liverpool con Szoboszlai
Doccia gelata per l'Inter, che subisce lo 0-1 del Liverpool al minuto 88, con il calcio di rigore trasformato da Dominik Szoboszlai. Tiro dal dischetto assegnato da Zwayer, dopo revisione VAR dal campo, per una trattenuta di Bastoni ai danni di Wirtz. Una spinta leggera, ma evidente, costata lo svantaggio ai nerazzurri. Primo rigore segnato con i Reds dall'ungherese, rimangono molti dubbi sull'entità del contatto. Anche in campo grandi discussioni.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l'imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l'uomo che non c'era. Juve: l'ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
