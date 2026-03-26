Prandelli: "La Nazionale azzurra una famiglia, un gruppo unito. Gattuso una bella persona"

Il segreto di Rino Gattuso? "Quella del rapporto diretto con i giocatori". E' sicuro Cesare Prandelli. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match di questa sera contro l'Irlanda del Nord: "Non gli hanno concesso lo straccio di uno stage, neanche due giorni per avere la squadra con sé, e lui cos’ha fatto? S’è inventato lo stage in giro per l’Italia e l’Europa, andando a incontrare tutti i suoi giocatori.

A cena, a pranzo, come tra amici, non parlando necessariamente di calcio. Per lui è facile perché è una bella persona attenta a queste sfumature. Sa cosa pensano i giocatori adesso? Di essere in una famiglia. Di essere parte di un gruppo unito nel quale ci sono cose che contano più della tattica: che poi basta un episodio, un gol subito dopo un minuto, un palo, e qualsiasi progetto va subito per aria. Lo sanno tutti. Ma il gruppo resta".

I valori in campo sono differenti e, come prosegue l'ex mister della Fiorentina fra le altre, gli azzurri hanno valori superiori "ma era così anche in passato e - precisa - siamo rimasti delusi. Ora tutti si aspettano un successo, ma il calcio non è così. Intanto i nostri avversari meritano rispetto assoluto. Se pensi di vincere facile, allora tutto diventa più difficile".