Live TMW Cagliari, Pisacane: "Oggi vinto da squadra. Palestra può migliorare e diventare incredibile"

Una vittoria importantissima quella raccolta dal Cagliari nel match salvezza contro la Fiorentina. Al termine del match vinto dai sardi per 1-2 parla in conferenza stampa il tecnico Fabio Pisacane. Segui con noi la diretta testuale.

Ore 20:45 - inizio conferenza stampa

Dopo Genoa siete sempre cresciuti...

"La classifica ci diceva che questo era uno scontro diretto ma la realtà per me è un'altra e la squadra lo sapeva. Abbiamo affrontato la Fiorentina guardando ciò che hanno fatto nell'ultimo periodo. Oggi abbiamo vinto perché siamo stati squadri e questo dev'essere lo standard".

È un set point per la salvezza?

"La serie A è infida, non ti aspetta. Ci godiamo un successo non banale e poi resettiamo".

Adesso il calendario vi mette davanti ad altri due scontri diretti.

"Dopo Genova potevano esserci delle scorie ma la squadra si è compattata. Adesso è inutile pensare a ciò che sarà. Pensiamo di step by step ma bisogna essere soddisfatti perché abbiamo messo un po' di fieno in cascina".

Qual è il prossimo step per Palestra?

"Lui ha ancora un potenziale inespresso. Deve migliorare nella qualità cognitiva ma se lo farà diventerà qualcosa di incredibile".

Lo conosce Augustin?

"Agustin ha potenzialità anche se è molto giovane. Lo abbiamo visto e seguito a lungo. Ci ho parlato e ho trovato un ragazzo vispo e sveglio. Mi auguro per lui che possa emulare grandi gesta di ex uruguagi”.